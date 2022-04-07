З усіма чоловіками, які незаконно перетнули кордон під час мобілізації, будуть розбиратися на зворотному шляху, – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що усіх чоловіків, які покинули Україну без відповідного дозволу будуть виловлювати на зворотньому шляху.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УП, про це Данілов заявив у ефірі українського телемарафону

"Коли хтось буде повертатися на територію нашої країни, ми чітко будемо розуміти, коли він її покинув. Система прикордонників працює бездоганно. Всі люди, які покидали нашу країну, вони зафіксовані. Всі, хто буде повертатися в Україну, із тих, хто виїхав після 22 лютого, повинні будуть пояснити через який пункт вони покинули країну і на підставі яких нормативно-правових документів", - зазначив він.

За його словами, кожен, хто поїхав у "відрядження", мають мати окремий документ від прикордонників.

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