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РФ є найбільшою загрозою на планеті для свободи, безпеки та для концепції прав людини, - Зеленський

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РФ є найбільшою загрозою на планеті для свободи, безпеки та для концепції прав людини, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський розповів про звірства російських окупантів на Київщині.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Поки що російська держава та російські військові є найбільшою загрозою на планеті для свободи, для безпеки людини, для концепції прав людини як такої. Після Бучі це вже очевидно.

А почались роботи ще й з розбору завалів у Бородянці... Там значно страшніше", - зазначив глава держави.

"А що ж буде, коли світ дізнається всю правду про те, що російські військові наробили в Маріуполі? Там майже на кожній вулиці – те, що світ побачив у Бучі та інших містечках Київської області після відходу російських військ. Така ж жорстокість. Такі ж страшні злочини", - додав Зеленський.

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Топ коментарі

  • Роман Кокоровець
    да ви шо це ж наш майбутній гарант безпеки ! та сторона ...
  • Панас Стець
    рашизм-фашизм, загрозу всьому Світу, потрібно знищити. це колективний обов,язок всього людства.
  • Bat'kowic Pablo
    отже, якщо ворожий агент їздить до військових й проводить підривну діяльність серед них же, так? вже "обробляє" наших захисників України під прикриттям "консультацій", будь-чого. ну, з ним усе давно ясно. А як будуть називатися військові, котрі його слухають й дозволяють йому це робити? В них же є посадові інструкції на цей випадок? Статут? Конституція? - Яку зобов'язані боронити громадяни України?
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