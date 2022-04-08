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Заступника міського голови Пустомитів Луківа затримано під час спроби продати гуманітарну допомогу, - джерело

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Заступника міського голови Пустомитів Луківа затримано під час спроби продати гуманітарну допомогу, - джерело
Правоохоронцями затримано першого заступника міського голови м. Пустомити за продажі гуманітарної допомоги та одержання хабаря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило джерело в правоохоронних органах.

За даними джерела, мова йде про першого заступника міського Голови Пустомитівської міської ради Андрія Луківа.

Міська рада отримала у вигляді гуманітарної допомоги рейсові автобуси "Вольво". За передачу автобуса на потреби військових чиновник вимагав 100 тисяч гривень.

Луківа затримали 6 квітня "на гарячому" під час отримання хабаря та доправили до ізолятора тимчасового тримання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За продаж гуманітарної допомоги з Фінляндії на Львівщині затримано заступника міського голови, - ДБР. ФОТОрепортаж

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Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    Гнида! У армію не можна. Відправити у Бучу, Ірпінь та інші міста розбирати руїни і діставати останки загиблих. Під вартою. Без рукавиць.
  • Alex Bylim acfe5d4d
    не розумію шо у таких тварин в голові, думаю такі засгуловують на смерть прямо на місці
  • Владислав Носковский
    Чмо.
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