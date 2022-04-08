Заступника міського голови Пустомитів Луківа затримано під час спроби продати гуманітарну допомогу, - джерело
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Правоохоронцями затримано першого заступника міського голови м. Пустомити за продажі гуманітарної допомоги та одержання хабаря.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило джерело в правоохоронних органах.
За даними джерела, мова йде про першого заступника міського Голови Пустомитівської міської ради Андрія Луківа.
Міська рада отримала у вигляді гуманітарної допомоги рейсові автобуси "Вольво". За передачу автобуса на потреби військових чиновник вимагав 100 тисяч гривень.
Луківа затримали 6 квітня "на гарячому" під час отримання хабаря та доправили до ізолятора тимчасового тримання.