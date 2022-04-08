Канада виділить 1,5 млрд на зброю та фінансову допомогу для України
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Уряд Канади вніс у парламент новий бюджет на 2022-23 роки, в яких передбачена фінансування купівлі зброї та нові кредити для України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері написав депутат канадського парламенту Іван Бейкер.
"Кілька хвилин тому міністр фінансів Христя Фріланд подала федеральний бюджет Канади. Він включає додаткові 500 млн доларів 2033-23 роках для надання подальшої військової допомоги Україні та до 1 млрд доларів нових кредитних ресурсів для для України. Канада буде поруч із українцями до їх перемоги", - написав він.
Христя Фріланд у твітері додала, що над цією підтримкою уряд Канади почав працювати ще до початку російського вторгнення.
"З першого дня, коли ми почали працювати над цим бюджетом, ця програма зростання завжди була в центрі наших турбот. А потім Володимир Путін вторгся в Україну",- написала вона.