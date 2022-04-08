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Канада виділить 1,5 млрд на зброю та фінансову допомогу для України

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Канада виділить 1,5 млрд на зброю та фінансову допомогу для України
Уряд Канади вніс у парламент новий бюджет на 2022-23 роки, в яких передбачена фінансування купівлі зброї та нові кредити для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері написав депутат канадського парламенту Іван Бейкер.

"Кілька хвилин тому міністр фінансів Христя Фріланд подала федеральний бюджет Канади. Він включає додаткові 500 млн доларів 2033-23 роках для надання подальшої військової допомоги Україні та до 1 млрд доларів нових кредитних ресурсів для для України. Канада буде поруч із українцями до їх перемоги", - написав він.

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Христя Фріланд у твітері додала, що над цією підтримкою уряд Канади почав працювати ще до початку російського вторгнення.

"З першого дня, коли ми почали працювати над цим бюджетом, ця програма зростання завжди була в центрі наших турбот. А потім Володимир Путін вторгся в Україну",- написала вона.

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Топ коментарі

  • Robert Olsen
    Це дуже добре, дякуємо канадці.
  • Олександр Карін
    І нехай зелена падаль звітує про кожну витрачену копійку, бо буде як з гуманітаркою.
  • Maxim Sobolsky
    Нам треба змусити наших "слуг" прийняти СПРАВЖНІЙ Закон про зброю та про Цивільний опір. А ще про внесення у Конституцію України(після нашої Перемоги звичайно) пункту про ПРАВО НАРОДУ НА ЗБРОЙНЕ ПОВСТАННЯ (аналогічний тому що діє у США). Тоді ми зможемо ефективно контролювати наших "слуг" - які дуже часто мають себе за наших господарів!
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