Байден вітає призупинення членства РФ в Раді ООН з прав людини: "Війна Путіна перетворила Росію на міжнародного ізгоя"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Білого дому.
"Я вітаю сьогоднішню переважну більшість голосів у Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, за виключення Росії з Ради ООН з прав людини. Це значний крок з боку міжнародного співтовариства, який ще раз демонструє, як війна Путіна перетворила Росію на міжнародного ізгоя", - йдеться в повідомленні.
За словами Байдена, Штати тісно співпрацювали з союзниками та партнерами по всьому світу, щоб провести це голосування, оскільки Росія здійснює грубі та системні порушення прав людини.
"Російські війська здійснюють військові злочини. Росії немає місця в Раді з прав людини. Після сьогоднішнього історичного голосування Росія не зможе брати участь у роботі Ради чи поширювати там свою дезінформацію", - наголосив президент США.
"Ми продовжимо працювати з відповідальними державами по всьому світу, щоб збирати докази, щоб притягнути Росію до відповідальності за скоєні звірства, посилити тиск на російську економіку та ізолювати Росію на міжнародній арені", - підсумував американський лідер.