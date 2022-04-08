Байден вітає призупинення членства РФ в Раді ООН з прав людини: "Війна Путіна перетворила Росію на міжнародного ізгоя"

Президент США Джо Байден вітає зупинення членства РФ у Раді Організації Об'єднаних Націй з прав людини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Білого дому.

"Я вітаю сьогоднішню переважну більшість голосів у Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, за виключення Росії з Ради ООН з прав людини. Це значний крок з боку міжнародного співтовариства, який ще раз демонструє, як війна Путіна перетворила Росію на міжнародного ізгоя", - йдеться в повідомленні.

За словами Байдена, Штати тісно співпрацювали з союзниками та партнерами по всьому світу, щоб провести це голосування, оскільки Росія здійснює грубі та системні порушення прав людини.

"Російські війська здійснюють військові злочини. Росії немає місця в Раді з прав людини. Після сьогоднішнього історичного голосування Росія не зможе брати участь у роботі Ради чи поширювати там свою дезінформацію", - наголосив президент США.

"Ми продовжимо працювати з відповідальними державами по всьому світу, щоб збирати докази, щоб притягнути Росію до відповідальності за скоєні звірства, посилити тиск на російську економіку та ізолювати Росію на міжнародній арені", - підсумував американський лідер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ є найбільшою загрозою на планеті для свободи, безпеки та для концепції прав людини, - Зеленський