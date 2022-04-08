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Окупанти вкрали фури та автобуси з гуманітарною допомогою для Мелітополя, - Федоров

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Окупанти вкрали фури та автобуси з гуманітарною допомогою для Мелітополя, - Федоров
Російські окупанти вкрали всі автобуси та фури з гуманітарним вантажем, який прямував до Мелітополя.

Про це у Facebook розповів мер Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти не пропустили наш гуманітарний конвой до Мелітополя! Більше того, погрожуючи водіям вони нахабно забрали всі автобуси та фури з гуманітарним вантажем собі. Це означає, що мелітопольці та мешканці району не тільки не отримають життєво важливу допомогу - ліки для важкохворих, продукти та засоби гігієни, яких вже немає у місті. Люди не зможуть виїхати з Мелітополя!" - йдеться в повідомленні.

Федоров зазначив, що згідно з Женевськими конвенціями, гарантом для гуманітарних коридорів є Міжнародний Комітет Червоного Хреста. Ця організація взяла письмові запевнення з обох сторін про наміри забезпечити гуманітарний коридор.

"Росія запевнила. На папері. Проте, як ми бачимо, свої запевнення не виконала. Випадок з гуманітарною допомогою для Мелітополя - яскравий приклад для всього цивілізованого світу про те, що обіцянки росії, навіть перед міжнародними організаціями, нічого не варті", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські військові викрали більш як 100 людей у Мелітополі, - мер Федоров

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Топ коментарі

  • Сергей Якимец f3ff978b
    Вы уже запарили их кормить! Сидит какое то падло, мало того что сдало Юг, так еще и снабжает жрачкой и медикаментами
  • Віктор Степаненко
    Та немає жодних муток . Верещук відкрито допомагає оркам гуманітаркою . Так було задумано і не здивуюсь якщо і "трішки" орками проплачено Верещук .
  • Павлик морозов ad28c691
    С гуманитаркой какие то мутки.Пора бы эту Верещучку мордой по асвальту потереть.
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