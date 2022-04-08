Окупанти вкрали фури та автобуси з гуманітарною допомогою для Мелітополя, - Федоров
Про це у Facebook розповів мер Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти не пропустили наш гуманітарний конвой до Мелітополя! Більше того, погрожуючи водіям вони нахабно забрали всі автобуси та фури з гуманітарним вантажем собі. Це означає, що мелітопольці та мешканці району не тільки не отримають життєво важливу допомогу - ліки для важкохворих, продукти та засоби гігієни, яких вже немає у місті. Люди не зможуть виїхати з Мелітополя!" - йдеться в повідомленні.
Федоров зазначив, що згідно з Женевськими конвенціями, гарантом для гуманітарних коридорів є Міжнародний Комітет Червоного Хреста. Ця організація взяла письмові запевнення з обох сторін про наміри забезпечити гуманітарний коридор.
"Росія запевнила. На папері. Проте, як ми бачимо, свої запевнення не виконала. Випадок з гуманітарною допомогою для Мелітополя - яскравий приклад для всього цивілізованого світу про те, що обіцянки росії, навіть перед міжнародними організаціями, нічого не варті", - підсумував він.