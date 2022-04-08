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Політика умиротворення Росії була політикою боягузтва, - прем'єр Польщі Моравецький

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Політика умиротворення Росії була політикою боягузтва, - прем'єр Польщі Моравецький
Польща закликає ЄС замінити заморозку майна РФ та російських олігархів на конфіскацію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це заявив голова польського уряду Матеуш Моравецький.

"Політика умиротворення Росії була політикою боягузтва. Ми повинні відійти від цієї політики", - наголосив він.

"Наше завдання – відновити справедливість. Тому Польща закликає створити Міжнародну комісію з розслідування російських злочинів в Україні… Сьогодні найголовніше – відкрити очі всім , у тому числі і в Європі: Західній та Східній. Особливо в Угорщині. Якщо хтось сьогодні не помічає російських злочинів в Україні, не називає їх по імені, це помилка, і ми повинні якнайшвидше від неї відмовитися", - зазначив Моравецький.

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Топ коментарі

  • iamalex
    Польша-показали себя вот просто супер друзьями нашей страны. Велика їм подяка. За Приїняття наших дітей. Наших жинок-Польша -зберігає наше майбутнє.
    Огромное спасибо Польше. Друзья познаются в беде-и мы знаем уже в нашей беде кто наши друзья
    Польша, Литва, Латвия, Єстония. Британия. Штаті.
    Но вот Польше мі дот по факту благодарні
  • 2_homo_sapiens
    (А) Ворог "уникає контактних боїв" і при цьому
    (Б) "застосовує ракети, авіацію і далекобійну артилерію, щоб обстрілювати і руйнувати наші міста",
    це означає, що:

    1. Ворог і надалі хоче нас знищити, але вже не може. (І зрозуміло, що потрібні засоби для протидії його нападам з великої відстані, в т.ч. з території РФ чи Біларусі. До речі, про протикорабельні ракети і т.п.: вже 40 днів як стало зрозуміло, що спочатку потрібно будувати протикорабельні ракети, ракети ППО і т.д., а потім - знову такі ж ракети на запас, а потім перемогти ворога, а потім - відновити зруйновані мости, а потім тільки будувати житловий фонд... а дороги - поки що відкласти.)

    2. (А) => Сам Бог нам показує, що САМЕ ЗАРАЗ ПОТРІБНО ЗВІЛЬНИТИ ВСІ ОКУПОВАНІ ТЕРИТОРІЇ. А не зупинятися на лініях наших колишніх страхів (лінія фронту і адмін.межа Криму),
    які зупиняли нас мантрою "інакше Путін нападе", і які стали тепер повністю безпідставними рудиментами, однак які і досі керують думками і діями нинішньої вищої влади України, внаслідок чого Зеленський і компанія самі біжать до Путіна з пропозиціями віддати йому Крим, Донецьк і Луганськ, щоб хоча б частково його задовольнити.
  • Dorian Gray e44930c7
    Ця війна показала нам хто насправді брати-слов"яни, а хто мокшанські виродки (а я ж казав *****!).
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