РФ може використати ядерну зброю лише тоді, коли відчуватиме перевагу, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не вірить у використання Росією ядерної зброї.

Про це він сказав в інтерв'ю індійському телеканалу Republic Media Network, передає Цензор.НЕТ.

"Використання будь-якої зброї, і ядерна - не виняток, буде не тому що хтось вступиться за Україну, не тому, що нас взяли б у НАТО, не тому, що якась країна передасть нам літаки або танки. Росія може використовувати ядерну зброю лише тоді, коли відчуватиме перевагу", - наголосив глава держави.

Зеленський уточнив, що йдеться саме про перевагу, а не ситуацію, коли агресора заженуть у кут. За оцінкою президента, нині зарано говорити, що РФ вже перебуває у такому становищі.

Він також додав, що можливе використання ядерної зброї російським режимом призведе до втрати ним влади, "вони втратять все".

"Тому я в це не вірю", - резюмував глава держави.

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