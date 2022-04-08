РФ може використати ядерну зброю лише тоді, коли відчуватиме перевагу, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що не вірить у використання Росією ядерної зброї.
Про це він сказав в інтерв'ю індійському телеканалу Republic Media Network, передає Цензор.НЕТ.
Зеленський уточнив, що йдеться саме про перевагу, а не ситуацію, коли агресора заженуть у кут. За оцінкою президента, нині зарано говорити, що РФ вже перебуває у такому становищі.
Він також додав, що можливе використання ядерної зброї російським режимом призведе до втрати ним влади, "вони втратять все".
"Тому я в це не вірю", - резюмував глава держави.