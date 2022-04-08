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РФ може використати ядерну зброю лише тоді, коли відчуватиме перевагу, - Зеленський

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РФ може використати ядерну зброю лише тоді, коли відчуватиме перевагу, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що не вірить у використання Росією ядерної зброї.

Про це він сказав в інтерв'ю індійському телеканалу Republic Media Network, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський уточнив, що йдеться саме про перевагу, а не ситуацію, коли агресора заженуть у кут. За оцінкою президента, нині зарано говорити, що РФ вже перебуває у такому становищі.

Він також додав, що можливе використання ядерної зброї російським режимом призведе до втрати ним влади, "вони втратять все".

"Тому я в це не вірю", - резюмував глава держави.

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Топ коментарі

  • Петро Удеч
    Він вже не вірив і про сам напад (а його ж попереджали,і не раз).Зате свято вірив в мир в очах *****, шашлики на"майские"...ну що за бевзь
  • Виктор Гащук 53047e22
    как ты ошибаешься Владимир.
  • Viktor Rybak 762ededd
    Дурень !!!
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