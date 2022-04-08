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У Білорусі здійснюється відбір так званих "добровольців" для формування нових підрозділів ПВК, - Генштаб ЗСУ

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У Білорусі здійснюється відбір так званих "добровольців" для формування нових підрозділів ПВК, - Генштаб ЗСУ
Імовірність завдання ракетних і авіаударів з території Білорусі по об’єктам Україні залишається.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації станом на 6:00 8 квітня, передає Цензор.НЕТ.

"Збройні сили Республіки Білорусь проводять заходи оперативної та бойової підготовки на полігонах по всій території країни. До чотирьох батальйонних тактичних груп залучено для виконання завдань з посилення охорони українсько-білоруського кордону", - йдеться в повідомленні.

Крім того, залишається імовірність завдання ракетних і авіаційних ударів з території Республіки Білорусь по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України.

За наявною інформацією, на території Республіки Білорусь здійснюється відбір так званих "добровольців" із числа білорусів для комплектування нових підрозділів приватної військової компанії. Інформація уточнюється.

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Топ коментарі

  • Владимир c2a8b9e2
  • Сергій Матвієнко b61c3773
    Освобождаем юг Украины, потом Донбасс, потом Крым, потом освобождаем Приднестровье и отдаем его Молдове (оставляем там контингент, чтобы не дать россии обратно забрать), потом заходим на территорию Беларуси, скидаем Лукашенка и проводим демократические выборы (ставим украино-белорусские войска на границу с россией, чтобы россия не смогла войти и свергнуть новую власть).
  • kuba
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