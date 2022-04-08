Франція готова бути одним із гарантів безпеки для України після війни, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що його держава має бути одним із гарантів безпеки України після завершення війни з РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Le Parisien.

За його словами, "в певний момент" в Україні вдасться досягнути припинення вогню. Тоді доведеться будувати мир. І Франція готова стати одним із гарантів безпеки для України.

"Це неможливо зробити без гаранта, і Франція покликана бути одним з таких гарантів", – сказав Макрон.

Також президент Франції готовий продовжувати зідзвонюватися з Володимиром Путіним, попри безрезультативність цих розмов. Так, вважає Макрон, Париж зберігає статус учасника перемовин.

Окрім цього, він ретельно стежить за гуманітарною ситуацією в Україні, зокрема в Маріуполі.

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