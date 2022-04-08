Франція готова бути одним із гарантів безпеки для України після війни, - Макрон
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Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що його держава має бути одним із гарантів безпеки України після завершення війни з РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Le Parisien.
За його словами, "в певний момент" в Україні вдасться досягнути припинення вогню. Тоді доведеться будувати мир. І Франція готова стати одним із гарантів безпеки для України.
"Це неможливо зробити без гаранта, і Франція покликана бути одним з таких гарантів", – сказав Макрон.
Також президент Франції готовий продовжувати зідзвонюватися з Володимиром Путіним, попри безрезультативність цих розмов. Так, вважає Макрон, Париж зберігає статус учасника перемовин.
Окрім цього, він ретельно стежить за гуманітарною ситуацією в Україні, зокрема в Маріуполі.