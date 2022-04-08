Від початку вторгнення РФ в Україні загинуло 169 дітей, 306 - поранено, - Офіс Генпрокурора

Більше 475 дітей постраждали в Україні через повномасштабну збройну агресію Російської Федерації. При цьому 169 дітей загинуло та більше 306 отримали поранення.

За отриманими ювенальними прокурорами даними найбільше постраждало дітей у Київській - 88, Донецькій - 81, Харківській - 75, Чернігівській - 50, Миколаївський - 40, Луганській - 35, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях, повідомляє Офіс Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

В м. Буча Київської області в місці масового захоронення серед дорослих загиблих виявлено тіло 15-річної дівчинки.

7 квітня в Дніпропетровській області внаслідок обстрілу військовими РФ човна, в якому перебували 14 осіб, загинула одна дитина та ще дві 4 та 16 років отримали поранення.

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6 та 7 квітня через обстріли окупантами м. Сєвєродонецьк, Луганської області поранення отримали двоє неповнолітніх.

Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів пошкоджено 928 закладів освіти. 84 з них зруйновано повністю.