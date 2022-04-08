Затримано ворожого коригувальника на Запоріжжі

На Запоріжжі силовики затримали чоловіка, який коригував ворожу артилерію та збирав дані про переміщення українських військових.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомили в пресслужбі СБУ в Запорізькій області,.

"Співробітники Управління затримали мешканця одного із селищ на Запоріжжі, який коригував ворожу артилерію по позиціях ЗСУ. Також, на виконання завдань російської розвідки, він збирав інформацію щодо розташування та переміщення сил та засобів ЗСУ на території Запорізької області", - йдеться в повідомленні.

Наразі чоловіку оголошено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

СБУ нагадує, що вчинення злочину за вказаною статтею передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна.

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