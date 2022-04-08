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"Рейкові партизани": на білоруській залізниці вже понад 80 диверсій

17 20219
"Рейкові партизани": на білоруській залізниці вже понад 80 диверсій
Білоруські партизани відгукнулися на заклик українців влаштувати "рейкову війну" та завадити Росії перекидати в Україну солдатів, зброю і техніку для продовження війни.

У МВС Білорусі повідомили, що відтоді зафіксували на залізниці понад 80 актів "тероризму та саботажу". Усі напади мали схожий почерк, повідомляє державний телеканал "Білорусь 1", передає Цензор.НЕТ.

Режим диктатора Алєксандра Лукашенка розпочав репресії проти "рейкових партизанів". Протягом останніх тижнів правоохоронці затримали десятки залізничників та підозрюваних у нападах.

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Топ коментарі

  • Валерий Викторович 053e9aad
    БЕЛОРУСЫ !!!!! Если не хотите Бучу на своей земле , ****** русню !!!!
  • Владимир Иванец
    Бєларуси просипаються!
    Респект, сябри! На кацапах натренуєтеся і свого ушльопка вусатого під откос пустити зможете!
  • Мистер Икс 00711c20
    Что-что а партизанить белорусы могут добре ...смерть кацапским оккупантам и для них актуально ....
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