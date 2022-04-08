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США схвалили передачу Україні партії Stinger, Javelin і дронів Switchblade

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США схвалили передачу Україні партії Stinger, Javelin і дронів Switchblade
США схвалили передачу Україні тисяч комплексів Stinger і Javelin, сотень безпілотників-камікадзе Switchblade для захисту у війні проти РФ.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони США, передає Цензор.НЕТ.

Повідомлення про озброєння з'явилося після того, як США затвердили ще $100 млн на підтримку для України.

У Пентагоні оприлюднили список озброєння, яке як вже прибуло в Україну, так і те, яке ще буде поставлено.

У список зброї для України входять:

  • Понад 1400 зенітних комплексів Stinger
  • Більш як 5000 протитанкових систем Javelin
  • Понад 7000 інших протитанкових систем
  • Сотні тактичних безпілотних літальних апаратів SwitchBlade
  • Чотири радари стеження за протиартилерійськими і безпілотними авіаційними комплексами
  • Чотири протимінометні радіолокаційні системи
  • Броньовані високомобільні багатоцільові колісні машини
  • Понад 50 млн патронів
  • 45 тис. комплектів бронежилетів і касок
  • Ракетні системи з лазерною наводкою
  • Безпілотні повітряні системи Puma
  • Прилади нічного бачення, тепловізійні системи та системи зв'язку, оптика
  • Комерційні послуги супутникової зйомки.

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Як зазначає CNN, таким чином загальна допомога США Україні становить приблизно $1,7 млрд з початку російського вторгнення. Ця сума включає і $300 млн, схвалених у межах ініціативи сприяння безпеці України, в рамках якої нову зброю буде закуплено у оборонних підрядників для відправки в Україну.

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Топ коментарі

  • Денис Коновалов 4caafe82
    Щира подяка БРАТИ!
  • Yaroslav Vinnitsa
    Switchblade особо порадует кацапских артиллеристов. По быстрому отстреляться и сбежать от ответки уже не вариант, от этой ответки не сбежишь.
  • Бенина Мама
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