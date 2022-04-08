США схвалили передачу Україні партії Stinger, Javelin і дронів Switchblade
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США схвалили передачу Україні тисяч комплексів Stinger і Javelin, сотень безпілотників-камікадзе Switchblade для захисту у війні проти РФ.
Про це йдеться у повідомленні Міноборони США, передає Цензор.НЕТ.
Повідомлення про озброєння з'явилося після того, як США затвердили ще $100 млн на підтримку для України.
У Пентагоні оприлюднили список озброєння, яке як вже прибуло в Україну, так і те, яке ще буде поставлено.
У список зброї для України входять:
- Понад 1400 зенітних комплексів Stinger
- Більш як 5000 протитанкових систем Javelin
- Понад 7000 інших протитанкових систем
- Сотні тактичних безпілотних літальних апаратів SwitchBlade
- Чотири радари стеження за протиартилерійськими і безпілотними авіаційними комплексами
- Чотири протимінометні радіолокаційні системи
- Броньовані високомобільні багатоцільові колісні машини
- Понад 50 млн патронів
- 45 тис. комплектів бронежилетів і касок
- Ракетні системи з лазерною наводкою
- Безпілотні повітряні системи Puma
- Прилади нічного бачення, тепловізійні системи та системи зв'язку, оптика
- Комерційні послуги супутникової зйомки.
Як зазначає CNN, таким чином загальна допомога США Україні становить приблизно $1,7 млрд з початку російського вторгнення. Ця сума включає і $300 млн, схвалених у межах ініціативи сприяння безпеці України, в рамках якої нову зброю буде закуплено у оборонних підрядників для відправки в Україну.