США схвалили передачу Україні партії Stinger, Javelin і дронів Switchblade

США схвалили передачу Україні тисяч комплексів Stinger і Javelin, сотень безпілотників-камікадзе Switchblade для захисту у війні проти РФ.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони США, передає Цензор.НЕТ.

Повідомлення про озброєння з'явилося після того, як США затвердили ще $100 млн на підтримку для України.

У Пентагоні оприлюднили список озброєння, яке як вже прибуло в Україну, так і те, яке ще буде поставлено.

У список зброї для України входять:

Понад 1400 зенітних комплексів Stinger

Більш як 5000 протитанкових систем Javelin

Понад 7000 інших протитанкових систем

Сотні тактичних безпілотних літальних апаратів SwitchBlade

Чотири радари стеження за протиартилерійськими і безпілотними авіаційними комплексами

Чотири протимінометні радіолокаційні системи

Броньовані високомобільні багатоцільові колісні машини

Понад 50 млн патронів

45 тис. комплектів бронежилетів і касок

Ракетні системи з лазерною наводкою

Безпілотні повітряні системи Puma

Прилади нічного бачення, тепловізійні системи та системи зв'язку, оптика

Комерційні послуги супутникової зйомки.

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Як зазначає CNN, таким чином загальна допомога США Україні становить приблизно $1,7 млрд з початку російського вторгнення. Ця сума включає і $300 млн, схвалених у межах ініціативи сприяння безпеці України, в рамках якої нову зброю буде закуплено у оборонних підрядників для відправки в Україну.