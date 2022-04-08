ООН відновить присутність своїх гуманітарних організацій у Києві

ООН відновить присутність у Києві своїх гуманітарних організацій після тимчасового переїзду деяких її відділень на Захід.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік після візиту в Україну Генсека ООН із гуманітарних питань Мартіна Гріффітса, повідомляє UN News.

Заступник Генерального секретаря ООН підтвердив відданість захисту цивільних осіб та наданню гуманітарної допомоги всім, хто її потребує.

"Він (Гріффітс. – Ред.) також сказав, що після свого тимчасового переміщення ООН відновить свою гуманітарну присутність та керівництво в Києві, що українська влада тепло вітала", – сказав Дюжаррік.

У четвер Гріффітс відвідав постраждалі від звірств російських військових Бучу та Ірпінь, де його супроводжувала віцепрем'єр-міністерка України Ольга Стефанішина. Він заявив, що був шокований злочинами Росії проти людяності, які на власні очі побачив у передмісті Києва.

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Зазначивши, що весь світ приголомшений знімками з передмістя Києва, Гріффітс підтримав заклик Генерального секретаря ООН щодо проведення негайного та незалежного розслідування для притягнення винних до відповідальності.

Також Гріффітс зустрівся у Києві із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, віцепрем'єркою Іриною Верещук, міністром оборони Олексієм Резніковим, а також із заступником міністра закордонних справ Еміне Джапаровою.

Перед поїздкою до України Гріффітс відвідав Москву.

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