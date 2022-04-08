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Окупанти конфіскували автобуси з гуманітарною допомогою для мешканців Мелітополя, - глава Запорізької ОВА Старух

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Окупанти конфіскували автобуси з гуманітарною допомогою для мешканців Мелітополя, - глава Запорізької ОВА Старух
Окупаційні війська конфіскували автобуси з гуманітарною допомогою для мешканців Мелітополя.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Інформація про колону автобусів, які їхали у місто Мелітополь з гуманітарною допомогою. Потім ми чекали на них з евакуйованими людьми. Водіям сказали пересісти в один автобус і повертатися назад. Решту автобусів рашисти конфіскували", - зазначив він.

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Топ коментарі

  • Катерина b65b6460
    Вимагаємо арештувати Верещук!!! Якого біса ця тварина постійно і постійно забезпечує рашистів?!
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    так відбувається постійно. Верещук та червоний хрест допомагають окупантам як можуть. Скоро постачатимуть їм зброю
  • І ШО?
    специально обезьян кормим? Который раз отнимают... Верещук лично пусть доставляет. Сама договорилась, сама доставила.
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