Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Від початку війни окупанти пошкодили на Миколаївщині майже 2400 цивільних об’єктів

1 0382
Від початку війни окупанти пошкодили на Миколаївщині майже 2400 цивільних об’єктів
На Миколаївщині внаслідок обстрілів російськими військами міст та сіл області пошкоджено частково або повністю 2391 цивільний об’єкт.

Про це повідомляє пресслужба ОВА у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 8 квітня з початку російського вторгнення на Миколаївщині пошкоджено частково або повністю 2391 цивільний об’єкт.

З них:

  • об’єкти житлового фонду – 1774,
  • медичні заклади – 23,
  • навчальні заклади – 124,
  • заклади культури – 43,
  • об’єкти промислових підприємств – 18,
  • об’єкти життєзабезпечення: газо – 79, електро – 197, водо – 7, теплопостачання – 7,
  • інші не військові об’єкти – 119", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстрілюють села Лимани та Лупарево на Миколаївщині. ВIДЕО

Зазначається, що наразі в області тривають роботи з відновлення газо- та електропостачання у населених пунктах, які постраждали внаслідок війни.

Станом на 8 квітня "Миколаївобленерго" проводяться ремонти на 12 підстанціях.

Також на цей час припинено електропостачання, водопостачання, водовідведення в 83 населених пунктах (в одному – частково) Баштанського та Миколаївського районів.

Без газопостачання перебувають 780 споживачів. 

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

ТОП-новини

всі новини