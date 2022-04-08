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На російському ринку продовжують працювати 149 міжнародних компаній, - Єрмак. ІНФОГРАФІКА

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З Росією продовжують працювати 149 міжнародних компаній.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив у Телеграмі.

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Він опублікував дані аналітиків Yale School of Management, які показали, компанії яких країн досі продовжують працювати з рф.

Зокрема це 42 китайські компанії, 28 французьких, 22 американські, 21 індійська, 13 німецьких, 13 японських, 10 італійських.

На російському ринку продовжують працювати 149 міжнародних компаній, - Єрмак 01

"Ми активізовуємо роботу з урядами країн, щоб вони знайшли потрібні слова для припинення роботи компаній з росією. Бо кожен долар в бюджет рф - це кров наших дітей", - наголосив Єрмак.

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Топ коментарі

  • A San
    Краще розкрити інформацію ,скільки російських агентів працює в Україні.
  • Шимус
    завхоз подал голос из спины вовки послушайте великого завхозия
  • SergTranscarpathian
    Можно не друкувати новини де фігурує цей чорт Єрмак?
    І так важко, а коли усвідомлюєш що ФСБшника намагаються замість затримання і ув'язнення відбілити, зникає надія на майбутнє.
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