На російському ринку продовжують працювати 149 міжнародних компаній, - Єрмак. ІНФОГРАФІКА
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З Росією продовжують працювати 149 міжнародних компаній.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив у Телеграмі.
Він опублікував дані аналітиків Yale School of Management, які показали, компанії яких країн досі продовжують працювати з рф.
Зокрема це 42 китайські компанії, 28 французьких, 22 американські, 21 індійська, 13 німецьких, 13 японських, 10 італійських.
"Ми активізовуємо роботу з урядами країн, щоб вони знайшли потрібні слова для припинення роботи компаній з росією. Бо кожен долар в бюджет рф - це кров наших дітей", - наголосив Єрмак.