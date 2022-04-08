Загальні втрати РФ від початку війни - близько 19 тис. осіб, 150 літаків, 135 гелікоптерів, 700 танків і 1 891 броньована машина

Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 8 квітня втрати особового складу противника становлять близько 19 тис. осіб.