"Военная техника": Міноборони РФ підтвердило ракетні удари по мирному населенню під час евакуації потягами з Донеччини

Міноборони РФ підтвердило ракетні удари по залізничних станціях Покровськ, Слов'янськ та Барвінкове. Втім, як запевняє російська сторона, там нібито перебувала українська військова техніка.

Про це повідомив на брифінгу у п'ятницю офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на life.ru.

За його словами, російські військові за допомогою "високоточних ракет повітряного базування" нібито знищили озброєння та військову техніку резервів українських військ у Донецькій області.

"На залізничних станціях Покровськ, Слов'янськ, Барвінкове знищено озброєння і військову техніку резервів українських військ, що прибули на Донбас", — поінформував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три евакуаційні поїзди заблоковані через обстріл колій у Слов'янську та Краматорську