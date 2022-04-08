Новини • Війна

"Военная техника": Міноборони РФ підтвердило ракетні удари по мирному населенню під час евакуації потягами з Донеччини

21 95416
"Военная техника": Міноборони РФ підтвердило ракетні удари по мирному населенню під час евакуації потягами з Донеччини
Міноборони РФ підтвердило ракетні удари по залізничних станціях Покровськ, Слов'янськ та Барвінкове. Втім, як запевняє російська сторона, там нібито перебувала українська військова техніка.

Про це повідомив на брифінгу у п'ятницю офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на life.ru.

За його словами, російські військові за допомогою "високоточних ракет повітряного базування" нібито знищили озброєння та військову техніку резервів українських військ у Донецькій області.

"На залізничних станціях Покровськ, Слов'янськ, Барвінкове знищено озброєння і військову техніку резервів українських військ, що прибули на Донбас", — поінформував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три евакуаційні поїзди заблоковані через обстріл колій у Слов'янську та Краматорську

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Alexsander Sokoloff
    "На железнодорожных станциях Покровск, Славянск, Барвенково уничтожено вооружение и военную технику прибывших на Донбасс резервов украинских войск" .

    Лучше бы о другом мычал, чем эту пургу гнал.
  • rejestrowyj bazil
    Німеччина виплачувала репарації, втратила території, отримала заборону на наступальну зброю, офіційно назавжди засудила нациську ідеологію.
    Те саме треба вимагати з кацапстану.
    Українська Стародубщина вже зачекалась
  • botoks
    против Германии ВОЕВАЛИ и она потерпела ПОЛНОЕ военное поражение.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини