Хакери Armageddon здійснили кібератаку на державні органи України, - Держспецзв’язку
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держспецзв’язку.
Як повідомляється, листи містять HTML-файл, відкриття якого призведе до створення на комп'ютері архіву з файлом під назвою "Щодо фактів переслідування та вбивства працівників Прокуратури з боку російських військових на тимчасово окупованих територіях.lnk". Його відкриття, своєю чергою, призведе до можливості хакерів отримати повний контроль над вашим комп'ютером і загрожує крадіжкою конфіденційної інформації, пошкодженням даних та комп’ютерних систем.
У Держспецзв’язку нагадали, що хакерська група Armageddon вже неодноразово здійснювала кібертаратаки як на державні органи України, так і на країни ЄС.
Команда CERT-UA попереджає, що члени групи, серед іншого, використовують Dynamic DNS сервіс NO-IP. Тож необхідно звертати особливу увагу на з'єднання з доменними іменами, що використовуються згаданим сервісом.