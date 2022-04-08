Від початку російського вторгнення у Києві пошкоджено 208 житлових будинків, - КМДА

У Києві від початку повномасштабного російського вторгнення було пошкоджено 208 житлових будинків, 46 шкіл, 29 дитячих садків і один дитячий будинок.