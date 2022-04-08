7 квітня війська РФ завдали ракетного удару по Новограду-Волинському, - Нацполіція

На Житомирщині поліція продовжує документувати воєнні злочини російських загарбників. Удень 7 квітня ворог здійснив ракетний удар по м. Новограду-Волинському.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, на місці події працювала слідчо-оперативна група районного відділу поліції, працівники якої задокументували обставини події та зібрали свідчення воєнного злочину. Попередня правова кваліфікація – ч. 1 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

На деокупованих територіях Народицької громади тривають безпекові роботи: фахівці-вибухотехніки проводять обстеження та розмінування населених пунктів.

Відтак органи місцевої влади закликають місцевих жителів не поспішати повертатися до своїх домівок та дочекатися офіційного повідомлення про завершення вказаних робіт.

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"Поліцейські продовжують працювати на блокпостах, патрулювати населені пункти, знешкоджувати вибухонебезпечні предмети, розшукувати безвісно зниклих людей та тих, хто ухиляється від правосуддя, запобігати правопорушенням та розкривати злочини, а також виконувати інші функції, визначені режимом воєнного стану", - резюмували правоохоронці.