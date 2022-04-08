Новини • Війна

7 квітня війська РФ завдали ракетного удару по Новограду-Волинському, - Нацполіція

16 93613
7 квітня війська РФ завдали ракетного удару по Новограду-Волинському, - Нацполіція
На Житомирщині поліція продовжує документувати воєнні злочини російських загарбників. Удень 7 квітня ворог здійснив ракетний удар по м. Новограду-Волинському.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції. 

Як зазначається, на місці події працювала слідчо-оперативна група районного відділу поліції, працівники якої задокументували обставини події та зібрали свідчення воєнного злочину. Попередня правова кваліфікація – ч. 1 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

На деокупованих територіях Народицької громади тривають безпекові роботи: фахівці-вибухотехніки проводять обстеження та розмінування населених пунктів.

Відтак органи місцевої влади закликають місцевих жителів не поспішати повертатися до своїх домівок та дочекатися офіційного повідомлення про завершення вказаних робіт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили ракетами по Вінниччині, - голова ОВА Борзов

"Поліцейські продовжують працювати на блокпостах, патрулювати населені пункти, знешкоджувати вибухонебезпечні предмети, розшукувати безвісно зниклих людей та тих, хто ухиляється від правосуддя, запобігати правопорушенням та розкривати злочини, а також виконувати інші функції, визначені режимом воєнного стану", - резюмували правоохоронці. 

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Alex Best
    До 2019 делали, потом почему-то прекратили. Ты это хотел сказать?
  • Mykola 19a5fa29
    Це буде продовжуватися до тих пір поки в нас не буде можливість наносити удари по російській території. За 8 років ми так і не спромоглися розробити відповідні системи а Кравчук з Кучмою віддали Росій всі (біля 600) крилатих ракет + бомбардувальники. Хто ж нам лікар?
  • SlavaGeroyam
    были готовы предсерийные образцы и документация....но твой ЗБох решил сделать что то другое.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини