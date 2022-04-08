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Ракетний обстріл вокзалу Краматорська: понад 30 загиблих та більше 100 поранених. ВІДЕО+ФОТОрепортаж 18+

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Сьогодні зранку війська РФ вдарили касетним "Іскандером" по залізничному вокзалу Краматорська.

В результаті ракетного обстрілу вокзалу Краматорська за оперативними даними більше 30 чоловік загинуло та більше 100 поранених. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

"Це цілеспрямований удар по пасажирській інфраструктурі залізниці та жителях міста Краматорськ", - йдеться у повідомленні.

Ракетний обстріл вокзалу Краматорська: понад 30 загиблих та більше 100 поранених 01
Ракетний обстріл вокзалу Краматорська: понад 30 загиблих та більше 100 поранених 02

Топ коментарі

  • MAKAROV ddf66d11
    Все россияне должны быть уничтожены. Без исключений. Говорил, говорю и будут говорить.
  • PREDATOR PREDATOR
    Це ж такий самий злочин, як в Бучі.
  • Дмитрий Иванов b4dbe8ca
    Ще більш показовий
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