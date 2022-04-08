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На Вінниччині затримали мера Немирова Качура за побиття волонтера і стрілянину

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На Вінниччині затримали мера Немирова Качура за побиття волонтера і стрілянину
На Вінниччині затримали мера Немирова Віктора Качура за побиття волонтера та стрілянину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне Вінниця із посиланням на ГУНП Вінницької області.

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За попередньою інформацією, на Вінниччині затримали мера Немирова за стрілянину з автомата та побиття волонтера. Постраждалий - молодий чоловік, який у якості представника волонтерської організації доставляв гумдопомогу для ЗС України.

З його слів, між ним та Качуром виник конфлікт. У ході суперечки мер пригрозив молодику фізичною розправою. Крім того, наніс волонтеру кілька ударів та почав стріляти з автомата у повітря. Потерпілий встиг вчасно покинути приміщення.

На місці подій обійшлося без поранених.

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Топ коментарі

  • Vlad_Len
    За Законом воєнного часу ніяких мерів не має, а є - голова військово-цивільної адміністрації. Військовий!!!!!! От взяти цього мера, та за законами того ж воєнного часу, та до стіни. Щоб і сліду від погані не було.
  • Larissa Kora 56c14f78
    Бум попереджать чи догану?
  • IgorYakovlevich
    Досить ліберальничати - однозначно догану. І відпустку перенести за зимовий період.
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