На Вінниччині затримали мера Немирова Качура за побиття волонтера і стрілянину

На Вінниччині затримали мера Немирова Віктора Качура за побиття волонтера та стрілянину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне Вінниця із посиланням на ГУНП Вінницької області.

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За попередньою інформацією, на Вінниччині затримали мера Немирова за стрілянину з автомата та побиття волонтера. Постраждалий - молодий чоловік, який у якості представника волонтерської організації доставляв гумдопомогу для ЗС України.



З його слів, між ним та Качуром виник конфлікт. У ході суперечки мер пригрозив молодику фізичною розправою. Крім того, наніс волонтеру кілька ударів та почав стріляти з автомата у повітря. Потерпілий встиг вчасно покинути приміщення.

На місці подій обійшлося без поранених.

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