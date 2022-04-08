На Вінниччині затримали мера Немирова Качура за побиття волонтера і стрілянину
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На Вінниччині затримали мера Немирова Віктора Качура за побиття волонтера та стрілянину.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне Вінниця із посиланням на ГУНП Вінницької області.
За попередньою інформацією, на Вінниччині затримали мера Немирова за стрілянину з автомата та побиття волонтера. Постраждалий - молодий чоловік, який у якості представника волонтерської організації доставляв гумдопомогу для ЗС України.
З його слів, між ним та Качуром виник конфлікт. У ході суперечки мер пригрозив молодику фізичною розправою. Крім того, наніс волонтеру кілька ударів та почав стріляти з автомата у повітря. Потерпілий встиг вчасно покинути приміщення.
На місці подій обійшлося без поранених.