Пристайко закликав НАТО збільшити присутність кораблів Альянсу в Чорному морі

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко закликав НАТО та інші міжнародні сили відігравати більш активну роль у Чорному морі. Він заявив, що Чорне море необхідно для отримання гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Ми маємо розблокувати Чорне море. Росіяни блокують для нас море. Це наше власне море. Воно потрібне нам для того, щоб в Україну надходила гуманітарна допомога. А насправді воно нам потрібне для того, щоб український експорт - в основному зернових - міг виходити за межі країни", - заявив посол.

Пристайко наголосив, що Україна відповідає за значну частину продовольчої безпеки в усьому світі.

"Багато країн Африки харчуються завдяки українському зерну. І це зерно застрягло в наших елеваторах, його не можна експортувати, його не можна нікуди відправити", - додав він.

Посол припустив, що розміщення кораблів НАТО в Чорному морі не буде такою вже великою зміною нинішньої політики.

"Кораблі НАТО в Чорному морі. Їм раді в нашому морі. І є члени НАТО. Три основні члени Альянсу перебувають у цьому басейні: Туреччина, Румунія і Болгарія. Так що вони вже там. У цьому немає нічого страшного. Нам потрібно, щоб хтось зміцнив зусилля, так, щоб вони приїхали і були запрошені в Одесу, на весь шлях туди", - заявив Пристайко.

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