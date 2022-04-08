Росія використовує депутатку Європарламенту Донато для маніпуляцій щодо злочинів окупантів у Бучі, - Центр протидії дезінформації

Російська пропаганда дедалі активніше використовує "західних експертів" для виправдання своїх злочинів в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.

"Скандально відома депутатка Європарламенту Франческа Донато не перший рік активно просуває проросійські наративи у західному суспільстві", - йдеться у повідомленні.

Зокрема вона проголосувала проти антиросійських санкцій у Європарламенті.

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Крім того, у Твітері Донато розгорнула активну кампанію з дискредитації України, зокрема президента Володимира Зеленського. Так, вона називала брехнею будь-які наведені докази злочинів російської армії.

За поширення жорсткої антиукраїнської позиції компанія Meta заблокувала профіль Донато у Facebook.

Днями росія використала Донато для маніпуляцій із доказами злочинів російських військових у Бучі.

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