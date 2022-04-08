Росія використовує депутатку Європарламенту Донато для маніпуляцій щодо злочинів окупантів у Бучі, - Центр протидії дезінформації
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.
"Скандально відома депутатка Європарламенту Франческа Донато не перший рік активно просуває проросійські наративи у західному суспільстві", - йдеться у повідомленні.
Зокрема вона проголосувала проти антиросійських санкцій у Європарламенті.
Крім того, у Твітері Донато розгорнула активну кампанію з дискредитації України, зокрема президента Володимира Зеленського. Так, вона називала брехнею будь-які наведені докази злочинів російської армії.
За поширення жорсткої антиукраїнської позиції компанія Meta заблокувала профіль Донато у Facebook.
Днями росія використала Донато для маніпуляцій із доказами злочинів російських військових у Бучі.