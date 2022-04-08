Литва закликає держави називати воєнні злочини Росії в Україні геноцидом

Міжнародна спільнота має одностайно засудити агресію та воєнні злочини, вчинені Росією, та кваліфікувати їх як геноцид.

Про це йдеться у заяві, ухваленій у четвер комітетом із закордонних справ литовського парламенту, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.

"Дії Росії несумісні з її членством в ООН і Раді ООН з прав людини, тому ми закликаємо до виключення Росії з цих та інших міжнародних організацій", - заявила голова комітету із закордонних справ Лайма Андрікене.

Цей крок Литви є "відповіддю на масові жорстокі злочини, вчинені російською армією проти мирних жителів у Бучі, Ірпені, Гостомелі, Маріуполі та інших місцях в Україні", - заявив комітет.

Андрікене додала, що "Міжнародний кримінальний суд вже розпочав розслідування воєнних злочинів, скоєних в Україні, і ми вимагаємо, щоб усі, не лише Володимир Путін, Олександр Лукашенко та командувачі російської армії, які наказували вбивати мирних жителів або не зупинили розправу над мирним населенням, а також пересічні солдати були притягнуті до відповідальності за кровопролиття та зруйновані життя безневинних українців".

У заяві депутати також закликали міжнародні організації та парламенти демократичних держав закликати свої уряди посилити військову, фінансову, гуманітарну та дипломатичну підтримку України.

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