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Путін, імовірно, відмовився від мети захопити Київ, - глава Пентагону Остін

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Путін, імовірно, відмовився від мети захопити Київ, - глава Пентагону Остін
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що президент Росії Володимир Путін "ймовірно відмовився" від спроби захопити Київ, оскільки РФ перемістила свою увагу на схід і південь України.

"Путін думав, що він дійсно може швидко захопити Україну, дуже швидко захопити столицю; він помилявся", - сказав Остін на слуханнях сенатського комітету з питань збройних сил, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Я думаю, що Путін, імовірно, відмовився від своїх зусиль захопити столицю і тепер зосереджений на півдні та сході країни", – сказав Остін, додавши, що Пентагон зосереджується на тому, щоб продовжувати озброювати українські сили, коли війна вступає у наступну фазу.

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Топ коментарі

  • Дмитрий Иванов b4dbe8ca
    Захватить Киев нереально было изначально, а теперь тем более так там на освобождённых территориях построят мощные укреп районы. А вот запускать по Киеву крылатые ракеты это другое дело и опасность будет всегда
  • Дмитрий Иванов b4dbe8ca
    После сегодняшнего в Краматорске Украина имеет полное право запустить точку У по какому то сраному жилому кварталу в рашке
  • три - пятнадцать
    зарано так ствержувати.
    якщо ***** відчує що зможе досягти успіху у наступі на Київ - полізе знов.
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