Працівники "Сумиенерго" підірвалися на протитанковій міні у Тростянці: один загиблий, двоє у важкому стані

Електромонтери Тростянецької експлуатаційної бригади "Сумиенерго" підірвалися на протитанковій міні, один загинув, двоє у важкому стані в лікарні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.Суми.

"7 квітня електромонтери Тростянецької експлуатаційної бригади АТ "Сумиобленерго" підірвалися на протитанковій міні. Один загинув, двоє отримали тяжкі поранення," - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляється, трагедія сталася після огляду спеціалістами пошкодженої лінії електропередачі на Тростянецькій дільниці.

Зазначається, що постраждалим надали необхідну медичну допомогу, вони в лікарні, їхній стан оцінюють лікарі як стабільно важкий.

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