Шольц особисто затримує постачання німецьких танків в Україну, - Politico

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкладає ухвалення остаточного рішення про надання Україні високотехнологічних танків для війни з Росією, попри тиск з боку партнерів з правлячої коаліції.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Politico.

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План, що просувається віцеканцлером – міністром економіки Робертом Габеком та міністром закордонних справ Анналеною Бербок від "зелених" передбачає постачання в Україну близько 100 танків. Спочатку очікувалося, що відповідне рішення буде ухвалено цього тижня. Але зараз воно зависло, оскільки канцлер від соціал-демократів – на превелике розчарування його партнерів з правлячої коаліції – стверджує, що Німеччина має спочатку виробити спільну позицію із західними союзниками з ЄС і НАТО, перш ніж постачати важке озброєння.

"Я вважаю, що це саме те питання, у якому для Німеччини було б серйозною помилкою відігравати особливу роль і йти особливим шляхом", - заявив він.

Міністри закордонних справ країн НАТО обговорювали військову підтримку України в середу та четвер, але не запропонували жодної конкретики щодо постачання танків.

Голова комітету Бундестагу з європейських справ Антон Гофрайтер від партії "зелених" сказав Німеччина має демонструвати "лідерство" в ЄС та НАТО й не ховалася за спини інших країн.

"Я за те, щоб якнайшвидше скасувати рішення кабінету міністрів Німеччини про відмову від постачання важкого озброєння", - сказав він.

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Голова комітету з оборони Бундестагу від Вільної демократичної патії Марі-Агнес Штрак-Циммерманн також закликала Шольца швидко схвалити постачання танків. Законодавці від правоцентристського Християнсько-демократичного союзу, головної опозиційної партії, також наполягають на постачанні танків.

Голова комітету Бундестагу із закордонних справ, соціал-демократ Міхаель Рот, зазначив, що хотів би, аби Німеччина знайшла спосіб просунутися вперед у реалізації постачання зброї Україні. "Те, що зараз потрібне Україні, має бути доставлено".

Як зазначалося, німецькі танки ознаменували б новий рівень озброєння для України. Німеччина розглядає можливість надсилання легких танків "Мардер", броньованих машин, оснащених протитанковими ракетами. Німецька оборонна компанія Rheinmetall заявила, що може надати 100 таких танків.

Політики також обговорюють можливість надання Україні важких танків "Леопард". Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив у четвер, що Київ очікує від Берліна постачання танків "Мардер" "Леопард", а також зенітного танка "Гепард".

"Списки є, уряд Німеччини знає про них, але, на жаль, досі зберігає мовчання", - сказав Мельник.