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По Одещині окупанти завдали три ракетні удари з Криму, є постраждалі

16 03017
По Одещині окупанти завдали три ракетні удари з Криму, є постраждалі
Росія завдала три ракетні удари з окупованого Криму по Одеській області. Інформація про кількість постраждалих уточнюється. Є зруйновані будівлі.

Про це повідомив офіцер Оперативного командування Південь Владислав Назаров, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі з території Кримського півострову ворог завдав ракетного удару трьома керованими ракетами по Одещині. Пошкоджено 2 будівлі, на жаль, є постраждалі, їхня кількість уточнюється", - зазначив офіцер.

Також за його словами можуть активізуватися диверсійні групи у прикордонних регіонах.

"На фоні ракетних ударів, звичайна практика ворога - активізація диверсійно-розвідувальних груп, зокрема у прикордонних регіонах. Метою яких є посилення психологічного тиску на цивільне населення, поширення паніки", - зауважив Назаров.

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Корабельне угруповання РФ у Чорному морі, додав він, продовжує ведення розвідки, блокуючи українські порти й судна в них.

Топ коментарі

  • Green sheet
    Ну так для етого ***** и окупировал крым чтобы построить плацдарм для наступления на Украину и другие европейские страны. А еще ***** нужно крымское мясо. А кто то думал что крым нужен ***** строить там процветающий остров? Поетому так важно для Украины вернуть крым. Даже важнее чем дамбас. Без освобождения крыма ниокаком завершении войны и безопасности для Украины и иностранных инвесторов не может быть и речи. Крым как подвешенный топор над головой который может упасть в любую секунду на голову.
  • Анатолий Воробей 96773614
    Не шукайте в гімні малини, а серед москалів людини.
  • Mikhail Saveliev
    Какие же твари, надо бить по их территории, нужно перенести эту войну на территории русни, как сделал Басаев в Буденновске. Жаль что украинцы слишком добродушный народ. По мне пришло время терактов
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