По Одещині окупанти завдали три ракетні удари з Криму, є постраждалі

Росія завдала три ракетні удари з окупованого Криму по Одеській області. Інформація про кількість постраждалих уточнюється. Є зруйновані будівлі.

Про це повідомив офіцер Оперативного командування Південь Владислав Назаров, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі з території Кримського півострову ворог завдав ракетного удару трьома керованими ракетами по Одещині. Пошкоджено 2 будівлі, на жаль, є постраждалі, їхня кількість уточнюється", - зазначив офіцер.

Також за його словами можуть активізуватися диверсійні групи у прикордонних регіонах.

"На фоні ракетних ударів, звичайна практика ворога - активізація диверсійно-розвідувальних груп, зокрема у прикордонних регіонах. Метою яких є посилення психологічного тиску на цивільне населення, поширення паніки", - зауважив Назаров.

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Корабельне угруповання РФ у Чорному морі, додав він, продовжує ведення розвідки, блокуючи українські порти й судна в них.