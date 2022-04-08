Новини

П’ять станцій київського метро хочуть переіменувати через зв’язок назв з РФ

15 47085
П’ять станцій київського метро хочуть переіменувати через зв’язок назв з РФ
Начальник комунального підприємства "Київський метрополітен" Вікор Брагінський звернувся до міського голови столиці Віталія Кличка з ініціативою перейменування 5 станцій метро.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші люди укриваються на "Дружби народів", поки ця так звана "дружба народів" вбиває їхніх земляків, сусідів, родичів та нищить нашу країну. Такого не може бути. "Площа Льва Толстого", "Берестейська", "Мінська", "Героїв Дніпра" - туди ж!", - зазначив Брагінський.

Він переконаний, що "профільна комісія з питань найменувань спільно з громадськістю обере достойні назви та увічнить наших героїв".

Дивіться: В Мукачеві демонтували пам’ятник Пушкіну. ФОТО

П’ять станцій київського метро хочуть переіменувати через зв’язок назв з РФ 01

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Yakov Yakov
    а дєрьмака з татаровим звільнити не хочуть, рузький альфабанк хай і далі працює?
  • Игорь Томилов
    Маріупольська, Чернобаївська,Героїв Крут,Пл.Степана Бандери!!!
  • rejestrowyj bazil
    Берестейська хай нагадує про колись українську Берестейщину яку сралін в 1939 році передав білорусам, замість того щоб повернути українцям, чия вона і була з часів Галицько-Волинських князів - і до 1919 року.

    Але ще ж не пізно- Білорусь як сателіт агресора має чимось виплатити репарації
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини