П’ять станцій київського метро хочуть переіменувати через зв’язок назв з РФ

Начальник комунального підприємства "Київський метрополітен" Вікор Брагінський звернувся до міського голови столиці Віталія Кличка з ініціативою перейменування 5 станцій метро.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші люди укриваються на "Дружби народів", поки ця так звана "дружба народів" вбиває їхніх земляків, сусідів, родичів та нищить нашу країну. Такого не може бути. "Площа Льва Толстого", "Берестейська", "Мінська", "Героїв Дніпра" - туди ж!", - зазначив Брагінський.

Він переконаний, що "профільна комісія з питань найменувань спільно з громадськістю обере достойні назви та увічнить наших героїв".

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