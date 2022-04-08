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РФ цілеспрямовано завдала ракетного удару по вокзалу Краматорська: Царьов та інші пособники вбивць напередодні закликали нищити вокзали на Донбасі

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Сьогодні зранку війська РФ вдарили касетним "Іскандером" по залізничному вокзалу Краматорська.

За кілька днів до масового вбивства людей на вокзалі в Краматорську Олег Царьов закликав бомбити українські вокзали. Про це написав журналіст Денис Казанський у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"За кілька днів до масового вбивства людей на вокзалі в Краматорську звихнутий людожер Олег Царьов закликав бомбити українські вокзали. Ну тепер ти радий, виродку?" - написав Казанський.

Крім того, Казанський зазначив, що в соцмережах одразу почали з’являтися повідомлення росіян про нібито удар по українських військових.

"Як завжди, відразу після удару по вокзалу Краматорська росіяни похвалилися цим "подвигом" у соцмережах. Вони вважають, що влучили по наших військових. Повідомлення про це розмістив популярний телеграм-канал "Силовики", а репост на свої канали зробили російський пропагандист Дмитро Стешин ("Русский тарантас") та "заступник міністра інформації ДНР" Данило Безсонов", - написав журналіст.

Казанський наголосив, що як тільки стало відомо, що удар припав не по ЗСУ, а по мирних громадянах, пости відразу почали стирати і видаляти.

"Так само було і зі збитим "Боїнгом" у 2014-му році. Спочатку вихвалялися, що збили український літак. Потім поспіхом терли свої ж сюжети", - підсумував він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ракетного удару військ РФ по вокзалу Краматорська. ВIДЕО 21+

Дивіться: Перші хвилини після ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська. ВIДЕО 21+

Водночас Мустафа Найєм написав, що росіяни вдарили по вокзалу цілеспрямовано.

Топ коментарі

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Арестович зараз пояснить, що ракетну програму не розвивали, щоб не лякати мирне населення...
    В ОП вже є відповіді на всі питання.
  • Виктор Дийнега
    У меня один вопрос - почему до сих пор не возобновили ракетную программу в Украине? Может уже пора отвечать по местам дислокации ракетных войск русских фашистов?
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Хтось з місцевих наводить...
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