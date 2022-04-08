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Мішель про обстріл Краматорська: Потрібно більше санкцій проти РФ та більше зброї для України. Щойно затверджено 5-й пакет санкцій ЄС

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Мішель про обстріл Краматорська: Потрібно більше санкцій проти РФ та більше зброї для України. Щойно затверджено 5-й пакет санкцій ЄС
Президент Європейської ради Шарль Мішель через удар військ РФ по вокзалу Краматорська заявив про необхідність посилення санкцій проти Росії.

Про це він зазначив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Жахливо бачити, як Росія завдає удару по одній з основних станцій, які використовує мирне населення, що евакуюється з регіону, де Росія посилює свої атаки. Необхідні дії: більше санкцій проти Росії та більше зброї для України, що надходить з ЄС. Щойно затверджено 5-й пакет санкцій ЄС", - написав Мішель.

Як зазначалося, зранку 8 квітня російські окупанти обстріляли ракетами залізничний вокзал Краматорська. За даними "Укрзалізниці", внаслідок обстрілу понад 30 загиблих та більше 100 поранених. За даними речниці голови Донецької ОВА Тетяни Ігнатченко, внаслідок обстрілу вокзалу Краматорська 27 людей загинуло.

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Топ коментарі

  • Alex Bylim acfe5d4d
    той 5й пакет то просто посміховисько
  • Elena Zhmariova
    Пора понять, что россию остановит только физическая невозможность продолжать войну - отсутствие оружия, топлива, распад фронта. Все остальное - полумеры.
  • Оксана Фесенко
    Вони, *****, стріляють справжніми ракетами по мирному населенню, а ви їм якісь міфічні санкції. Суки! Усі!
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