У найближчі тижні очікувати дипломатичних поступок з боку Росії не варто, - Макрон
Про це він сказав в ефірі RTL, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ця війна, на жаль, не закінчиться в наступні дні. Для Росії 9 травня – важлива дата. Майже напевно, що для Путіна 9 травня має бути днем перемоги. Я думаю, що нас чекають дуже важкі сценарії на Донбасі", – сказав Макрон.
"Я думаю, що в найближчі тижні не буде багато дипломатичних поступок з боку Росії", - додав він.
Макрон також згадав про санкції ЄС проти Росії: "Ми продовжуємо вводити санкції", - сказав він.
При цьому французький президент звинуватив у відсутності депутатів від "Національного об’єднання" в Європейському парламенті, коли там йшлося про запровадження санкцій проти Росії, що, за його словами свідчить про "неоднозначність" відносин деяких осіб з цією країною, незважаючи на війну.
Водночас Макрон вкотре підкреслив: "Ми підтримуємо українців".