У найближчі тижні очікувати дипломатичних поступок з боку Росії не варто, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що війна, яку Росія розпочала проти України, в наступні дні і тижні не закінчиться.

Про це він сказав в ефірі RTL, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ця війна, на жаль, не закінчиться в наступні дні. Для Росії 9 травня – важлива дата. Майже напевно, що для Путіна 9 травня має бути днем перемоги. Я думаю, що нас чекають дуже важкі сценарії на Донбасі", – сказав Макрон.

"Я думаю, що в найближчі тижні не буде багато дипломатичних поступок з боку Росії", - додав він.

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Макрон також згадав про санкції ЄС проти Росії: "Ми продовжуємо вводити санкції", - сказав він.

При цьому французький президент звинуватив у відсутності депутатів від "Національного об’єднання" в Європейському парламенті, коли там йшлося про запровадження санкцій проти Росії, що, за його словами свідчить про "неоднозначність" відносин деяких осіб з цією країною, незважаючи на війну.

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Водночас Макрон вкотре підкреслив: "Ми підтримуємо українців".