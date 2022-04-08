Новини • Агресія Росії проти України, Війна

У найближчі тижні очікувати дипломатичних поступок з боку Росії не варто, - Макрон

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У найближчі тижні очікувати дипломатичних поступок з боку Росії не варто, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що війна, яку Росія розпочала проти України, в наступні дні і тижні не закінчиться.

Про це він сказав в ефірі RTL, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ця війна, на жаль, не закінчиться в наступні дні. Для Росії 9 травня – важлива дата. Майже напевно, що для Путіна 9 травня має бути днем перемоги. Я думаю, що нас чекають дуже важкі сценарії на Донбасі", – сказав Макрон.

"Я думаю, що в найближчі тижні не буде багато дипломатичних поступок з боку Росії", - додав він.

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Макрон також згадав про санкції ЄС проти Росії: "Ми продовжуємо вводити санкції", - сказав він.

При цьому французький президент звинуватив у відсутності депутатів від "Національного об’єднання" в Європейському парламенті, коли там йшлося про запровадження санкцій проти Росії, що, за його словами свідчить про "неоднозначність" відносин деяких осіб з цією країною, незважаючи на війну.

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Водночас Макрон вкотре підкреслив: "Ми підтримуємо українців".

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Топ коментарі

  • Oleksiy Burkovskyy f4da03d1
    Да заткнись уже, мерзавец.
  • Ivan Ivanov 8edb7a14
    Макрон,твоя задача навати нам стілько зброї,скільки ми потребуємо!
  • Емма Поліщук
    Макроша , яка дипломатія ? які поступки з боку росії?
    Вам що повилазило ? Є тільки 2 варіанти : або вони нас знищуть повністю , або ми їх розвалимо на шматки . Іншого варіанту немає. Тому заткніться та наблюдайте мовчки ,жабоїди.
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