Новини • Війна

Внаслідок ракетного удару по Краматорську 39 загиблих і 87 поранених, значна кількість важких, - Кириленко

17 79842
Внаслідок ракетного удару по Краматорську 39 загиблих і 87 поранених, значна кількість важких, - Кириленко
Станом на 13:00 відомо про 39 загиблих і 87 поранених під час обстрілу військами РФ залізничного вокзалу у Краматорську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на главу Донецької ОВА Павла Кириленка. 

За його словами, серед поранених - значна кількість важких.

Кириленко нагадує, що російські війська сьогодні вранці обстріляли "Точкою-У" залізничний вокзал у Краматорську, звідки організовано курсують евакуаційні поїзди, які вивозять жителів Донеччини у безпечніші області України.

"Росіяни навмисне намагаються зірвати евакуацію мирного населення, щоб прикриватися цивільними. Для них життя людей - лише розмінна монета та інструмент для досягнення своєї цинічної мети. Не дочекаються! Евакуація продовжиться. Усі, хто захоче покинути межі області, зможуть це зробити", - зазначив Кириленко. 

Читайте також: Дитина, яку сьогодні російська армія вбила на вокзалі Краматорська. ФОТО 18+

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Акименко Оксана
    Люди просто хотели жить!
    Кацапы!Будьте прокляты!
  • vlasta
    Словацькі комплекси С-300, вже в Україні.
  • Дмитрий Иванов b4dbe8ca
    При чем русскоязыячные, которых путлер якобы защищает.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини