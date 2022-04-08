Окупанти обстріляли в Маріуполі криголам "Капітан Бєлоусов" з цивільним екіпажем, є загиблий і поранені, - полк "Азов"

Минулої ночі російські окупаційні війська у Маріупольському торговельному порту обстріляли криголам "Капітан Бєлоусов", на якому знаходився цивільний екіпаж.

Про це повідомляє полк "Азов", інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще кількох було поранено", - йдеться у повідомленні.

В "Азові" наголосили, що окупанти продовжують нищити порт Маріуполя, в якому перебувають зокрема й іноземні кораблі з екіпажами.

"Капітан Бєлоусов" - єдиний в Україні криголам. Він був спущений на воду на воду в 1953 році. У 2009 році криголам пройшов реновацію. Щороку під час зимової навігації "Капітан Білоусов" забезпечує прохід караванів суден каналом Вугільної гавані й Азовського моря.

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