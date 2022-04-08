Велика Британія запроваджує санкції проти дочок Путіна та Лаврова
Про це повідомляє пресслужба уряду Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"На Катерину Володимирівну Тихонову та Марію Володимирівну Воронцову, дочок президента Путіна, та Катерину Сергіївну Винокурову, дочку міністра закордонних справ Сергія Лаврова, буде накладено заборони на в'їзд, а їхні активи заморожено", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що санкції було погоджено зі США.
В уряді Великої Британії також зазначають, що за підсумками аналізу раніше впроваджені санкції мають руйнівний вплив на російську економіку.
"Аналіз свідчить, що Росія рухається до найглибшої рецесії з часів розпаду Радянського Союзу, оскільки оцінки зростання ВВП Росії у 2022 році зараз коливаються від -8,5% до -15%. У довгостроковій перспективі, за прогнозами експертів, економічний удар триватиме, а зростання ВВП уповільниться, оскільки країна відрізана від західних технологій. Кремль стоїть перед важким вибором удома внаслідок своєї агресії за кордоном. Санкції, впроваджені у відповідь на дії Путіна, спровокували швидку інфляцію, при цьому середні споживчі ціни з моменту вторгнення зросли на 8,67%", - зазначається у повідомленні.
Як наголосила глава Міністерства закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, пакет санкцій б'є по російській еліті та членах їхніх сімей, водночас деградуючи російську економіку.
"Але ми повинні зробити більше. У рамках G7 ми працюємо з партнерами, щоб припинити використання російської енергії та ще більше підірвати спроможність Путіна фінансувати його незаконне та необґрунтоване вторгнення в Україну. Разом ми затягуємо храповик російської військової машини, позбавляючи Путіна джерел готівкових коштів", - заявила Трас