Велика Британія запроваджує санкції проти дочок Путіна та Лаврова

Велика Британія запровадила персональні санкції проти двох дочок президента РФ Володимира Путіна та дочки міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

Про це повідомляє пресслужба уряду Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На Катерину Володимирівну Тихонову та Марію Володимирівну Воронцову, дочок президента Путіна, та Катерину Сергіївну Винокурову, дочку міністра закордонних справ Сергія Лаврова, буде накладено заборони на в'їзд, а їхні активи заморожено", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що санкції було погоджено зі США.

В уряді Великої Британії також зазначають, що за підсумками аналізу раніше впроваджені санкції мають руйнівний вплив на російську економіку.

"Аналіз свідчить, що Росія рухається до найглибшої рецесії з часів розпаду Радянського Союзу, оскільки оцінки зростання ВВП Росії у 2022 році зараз коливаються від -8,5% до -15%. У довгостроковій перспективі, за прогнозами експертів, економічний удар триватиме, а зростання ВВП уповільниться, оскільки країна відрізана від західних технологій. Кремль стоїть перед важким вибором удома внаслідок своєї агресії за кордоном. Санкції, впроваджені у відповідь на дії Путіна, спровокували швидку інфляцію, при цьому середні споживчі ціни з моменту вторгнення зросли на 8,67%", - зазначається у повідомленні.

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Як наголосила глава Міністерства закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, пакет санкцій б'є по російській еліті та членах їхніх сімей, водночас деградуючи російську економіку.

"Але ми повинні зробити більше. У рамках G7 ми працюємо з партнерами, щоб припинити використання російської енергії та ще більше підірвати спроможність Путіна фінансувати його незаконне та необґрунтоване вторгнення в Україну. Разом ми затягуємо храповик російської військової машини, позбавляючи Путіна джерел готівкових коштів", - заявила Трас