В Росії диякон відмовився підтримати війну. Парафіяни здали його поліції
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеграм-канал Baza.
Сергій Щербюк - диякон "Приходу Різдва Пресвятої Богородиці" в Самарській області. За версією правоохоронців, у розмовах із парафіянами та іншими служителями він займався дискредитацією російських військових.
"До того ж, Щербюк виявився українцем за походженням, що тільки посилювало картину", - пише Baza.
Священнослужитель розповів, що недавно по дорозі розговорився з парафіянином про загибель мирних людей в Україні. За словами Щербюка, він лише зазначив, що все можна було вирішити і без бойових дій, а парафіянин із цим не погоджувався і стверджував, що російська армія б'є лише по військових об'єктах.
Також Щербюк намагався переконати співробітницю церкви, що не слід публікувати на сторінці приходу у "ВКонтакті" пости з проханням "помолитися за солдатів, які борються з нацистами та бандерівцями". Як розповів Щербюк, робітниці це не дуже сподобалося – вона стверджувала, що пост просили розмістити парафіяни.
Зрештою, хтось доніс на диякона правоохоронцям, і ті швидко оформили Щербюку адміністративний протокол. Суд виписав штраф 30 тисяч рублів. Чи звільнять диякона з церкви, невідомо.