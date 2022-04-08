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Близько 4 млн українських дітей стали вимушеними переселенцями, із сотнями на сьогодні немає зв'язку, - Зеленська

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Близько 4 млн українських дітей стали вимушеними переселенцями, із сотнями на сьогодні немає зв'язку, - Зеленська
Близько чотирьох мільйонів українських дітей через напад російських загарбників стали вимушеними переселенцями, ще з сотнями дітей немає зв’язку.

Про це зазначила дружина Президента Олена Зеленська у зверненні до учасників конференції щодо нової Стратегії прав дитини (2022-2027), що відбулася під егідою Ради Європи, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Звернення на заході зачитав посол України в Італії Ярослав Мельник.

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"Близько чотирьох мільйонів – половина наших дітей – стали вимушеними переселенцями: у них більше немає звичного дому. І що страшніше – зараз в Україні сотні дітей, з якими ми не маємо зв’язку. Про долю яких ми просто нічого не знаємо! Вони зі своїми батьками в містах, які окупували росіяни, або за які точаться бої", – заявила перша леді.

У залі було оголошено хвилину мовчання за 165 українськими дітьми, про загибель яких було відомо на час виступу.

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Топ коментарі

  • 4 Повістки
    Блєдя нарешті вилізла, а мамаріма де?
  • Екатерина Федчук
    За все это время, что идет война, я ни разу не слышала о том ,что Зеленские что ли бо купили за свои деньги для армии или для украинских деток. Я уверена,что они и копейки не дали на благотворительнось,потому что когда Зеленские,что то делают то об этом месяц трубят по всем каналам хотя они очень богатые люди и им есть чем помочь украинцам
  • Гундяй Крестовоздвиженский
    якесь дивне прізвище у найвеличнішого: Зеленська
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