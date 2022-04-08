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Розчавлені танками автомобілі та знищені вщент багатоповерхівки: найзруйнованіше місто Київщини Бородянка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Бородянка - найзруйнованіше російськими військами місто Київської області.

Фотокореспонденти "Цензор.НЕТ" зафіксували масштаби руйнувань, завданих російськими окупантами Бородянці, передає Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

На кадрах з Бородянки зруйновані вщент або обгорілі багатоповерхівки, розстріляні та розчавлені танками автомобілі, знищені магазини та аптеки. Рятувальники розбирають завали. Місцеві жителі, намагаються хоч якось облаштувати побут у зруйнованому місті.

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Розчавлені танками автомобілі та знищені вщент багатоповерхівки: найзруйнованіше місто Київщини Бородянка 01
Розчавлені танками автомобілі та знищені вщент багатоповерхівки: найзруйнованіше місто Київщини Бородянка 02
Розчавлені танками автомобілі та знищені вщент багатоповерхівки: найзруйнованіше місто Київщини Бородянка 03
Розчавлені танками автомобілі та знищені вщент багатоповерхівки: найзруйнованіше місто Київщини Бородянка 04
Розчавлені танками автомобілі та знищені вщент багатоповерхівки: найзруйнованіше місто Київщини Бородянка 05
Розчавлені танками автомобілі та знищені вщент багатоповерхівки: найзруйнованіше місто Київщини Бородянка 06
Розчавлені танками автомобілі та знищені вщент багатоповерхівки: найзруйнованіше місто Київщини Бородянка 07
Розчавлені танками автомобілі та знищені вщент багатоповерхівки: найзруйнованіше місто Київщини Бородянка 08
Розчавлені танками автомобілі та знищені вщент багатоповерхівки: найзруйнованіше місто Київщини Бородянка 09
Розчавлені танками автомобілі та знищені вщент багатоповерхівки: найзруйнованіше місто Київщини Бородянка 10
Розчавлені танками автомобілі та знищені вщент багатоповерхівки: найзруйнованіше місто Київщини Бородянка 11
Розчавлені танками автомобілі та знищені вщент багатоповерхівки: найзруйнованіше місто Київщини Бородянка 12
Розчавлені танками автомобілі та знищені вщент багатоповерхівки: найзруйнованіше місто Київщини Бородянка 13
Розчавлені танками автомобілі та знищені вщент багатоповерхівки: найзруйнованіше місто Київщини Бородянка 14
Розчавлені танками автомобілі та знищені вщент багатоповерхівки: найзруйнованіше місто Київщини Бородянка 15
Розчавлені танками автомобілі та знищені вщент багатоповерхівки: найзруйнованіше місто Київщини Бородянка 16
Розчавлені танками автомобілі та знищені вщент багатоповерхівки: найзруйнованіше місто Київщини Бородянка 17
Розчавлені танками автомобілі та знищені вщент багатоповерхівки: найзруйнованіше місто Київщини Бородянка 18
Розчавлені танками автомобілі та знищені вщент багатоповерхівки: найзруйнованіше місто Київщини Бородянка 19
Розчавлені танками автомобілі та знищені вщент багатоповерхівки: найзруйнованіше місто Київщини Бородянка 20
Розчавлені танками автомобілі та знищені вщент багатоповерхівки: найзруйнованіше місто Київщини Бородянка 21
Розчавлені танками автомобілі та знищені вщент багатоповерхівки: найзруйнованіше місто Київщини Бородянка 22
Розчавлені танками автомобілі та знищені вщент багатоповерхівки: найзруйнованіше місто Київщини Бородянка 23
Розчавлені танками автомобілі та знищені вщент багатоповерхівки: найзруйнованіше місто Київщини Бородянка 24

Фото: Роман Наумов, для Цензор.НЕТ

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Топ коментарі

  • Kindrat74
    А так хочеться побачити подібні фото десь з Мацкви чи якогось Засратова! (
  • Hanka Panyanka
    а я хочу, чтобы по улицам какого-нибуд засратова или мацквы бегали толпы одичалых, голодных орков, грызли друг другу глотки и крушили все вокруг..., пусть они сами все сделают... и тогда мы поставим автомат в угол, на всякий случай...
  • Sophia-Maria Duglass
    Йде мер міста Коломиї на роботу та бачить біля ратуші великий мітинг, люди кричать, щось вимагають.

    Він їх запитує:

    - Що ви хочете, чого тут зібралися ?

    - Хочемо щоб у Коломиї поставили пам'ятник Бандері !!!

    - Добре, завтра буде.

    На слаідуючий день забралося ще більше людей і всі щось кричать та вимагають.

    - Чого вам ще треба ?

    - Хочемо щоб Бандера був на коні, як хмельницький !!!

    -Добре, завтра все виконаєм.

    На слідуючий день аналогічна ситуація.

    - Ну чого вам і ще потрібно !?

    - Хочемо щоб в одній руці у Бандери була булава, а в іншій - голова москаля

    !!!

    - Ну булаву зробимо, але ж голова буду псуватись.

    -НІЧОГО, МИ БУДЕМО КОЖЕН ДЕНЬ МІНЯТИ !!!!!!!!!!!!!
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