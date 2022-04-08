Розчавлені танками автомобілі та знищені вщент багатоповерхівки: найзруйнованіше місто Київщини Бородянка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Бородянка - найзруйнованіше російськими військами місто Київської області.

Фотокореспонденти "Цензор.НЕТ" зафіксували масштаби руйнувань, завданих російськими окупантами Бородянці, передає Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

На кадрах з Бородянки зруйновані вщент або обгорілі багатоповерхівки, розстріляні та розчавлені танками автомобілі, знищені магазини та аптеки. Рятувальники розбирають завали. Місцеві жителі, намагаються хоч якось облаштувати побут у зруйнованому місті.

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Фото: Роман Наумов, для Цензор.НЕТ