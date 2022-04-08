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Словаччина передала Україні протиповітряну систему C-300: "Український народ сміливо захищає свою країну! Наш обов’язок - допомагати". ВIДЕО

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Словаччина передала Україні систему протиповітряної оборони C-300. Наразі вона вже знаходиться в країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TV Noviny.

Інформацію про передачу системи ППО підтвердив прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хеґер.

"Передача системи не означає, що Словацька Республіка стала частиною збройного конфлікту в Україні. Також запевняю, що оборона Словацької Республіки як і раніше забезпечена і в найближчі дні буде посилена додатковою системою протиракетної оборони наших союзників", - заявив він.

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"Український народ сміливо захищає свою суверенну країну та й нас. Наш обов’язок - допомагати, а не залишатися на місці й не знати про втрати людських життів під час агресії Росії", - зазначив Хеґер у своєму твіттері.

Словаччина передала Україні протиповітряну систему C-300: Український народ сміливо захищає свою країну! Наш обов’язок - допомагати 01

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Словаччина передала систему С-300 за запитом України відповідно до статті 51 Статуту ООН про право на самооборону.

Топ коментарі

  • Дмитрий Иванов 933bda32
    А в это время херр Шольц всё думает, как-бы оттянуть поставку стареньких Леопардов, какую бы ещё отмазку придумать, чтобы не спешить... Спасибо словаки и Словакии!
  • Bird Jackdaw
    Боже благослови Словаччину!
  • Перехватчик
    Чудово!
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