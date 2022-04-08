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Краматорські лікарні не справляються з кількістю поранених. Багато людей важких, без рук, ніг, - мер Гончаренко про наслідки обстрілу вокзалу

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Краматорські лікарні не справляються з кількістю поранених. Багато людей важких, без рук, ніг, - мер Гончаренко про наслідки обстрілу вокзалу
Краматорські лікарні не справляються з кількістю поранених, які надходять з міського вокзалу після ракетного удару військ РФ.

Про це заявив в ефірі телемарафону міський голова Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Багато людей важких, без рук, ніг. Їх оперують 30-40 хірургів одночасно", - заявив Гончаренко.

Як зазначалося, зранку 8 квітня російські окупанти обстріляли ракетами залізничний вокзал Краматорська. За даними глави Донецької ОВА Павла Кириленка, станом на 13:00 відомо про 39 загиблих і 87 поранених.

Також читайте: Внаслідок ракетного удару по Краматорську 39 загиблих і 87 поранених, значна кількість важких, - Кириленко

Топ коментарі

  • Hanry Cikorsky
    Какой п..здец. Руские просто не люди. Это какойто искуственно выведеный сорт говна.
    Большевики млять.
  • Dust
    йдуть "визволяти" на прохання трудящіхся Крама.
    якщо хтось вже забув як у Краматорську заблокували наших десантників у квітні 2014-го
  • буков
    А поруч в Донецьку радіють смертям в Краматорську, все таки кацапи добре навчились плодити ненависть.
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