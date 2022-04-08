Краматорські лікарні не справляються з кількістю поранених. Багато людей важких, без рук, ніг, - мер Гончаренко про наслідки обстрілу вокзалу

Краматорські лікарні не справляються з кількістю поранених, які надходять з міського вокзалу після ракетного удару військ РФ.

Про це заявив в ефірі телемарафону міський голова Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Багато людей важких, без рук, ніг. Їх оперують 30-40 хірургів одночасно", - заявив Гончаренко.

Як зазначалося, зранку 8 квітня російські окупанти обстріляли ракетами залізничний вокзал Краматорська. За даними глави Донецької ОВА Павла Кириленка, станом на 13:00 відомо про 39 загиблих і 87 поранених.

Також читайте: Внаслідок ракетного удару по Краматорську 39 загиблих і 87 поранених, значна кількість важких, - Кириленко