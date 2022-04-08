Пєсков про завершення війни: "Йдеться про осяжне майбутнє"
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Прессекретар президента РФ Дмитр Пєсков заявляє, що війна в Україні буде завершена "в осяжному майбутньому".
Про він сказав журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російський "Інтерфакс".
На запитання про терміни завершення війни він відповів: "Йдеться про осяжне майбутнє".
А коли його запитали, що саме дає підстави так думати, сказав таке: "Операція продовжується, цілі досягаються. Ведеться предметна робота як по лінії військових у плані просування операції, так і по лінії переговорників, які перебувають у переговорному процесі з українськими візаві".