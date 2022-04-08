ЄС з початку вторгнення заморозив активи російських і білоруських олігархів на майже €30 мільярдів

З початку вторгнення РФ в Україну ЄС вже заморозив активи російських та білоруських олігархів майже на 30 мільярдів євро, і ця робота триває.

Про це повідомляється на сайті Європейської комісії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Більше половини країн-членів уже надали Єврокомісії таку інформацію, за якою вже замороженими є активи на суму 29,5 мільярда євро, включаючи таке майно, як кораблі, вертольоти, нерухомість, предмети мистецтва (які одні варті майже 6,7 мільярда євро). На додаток, були заблоковані майже 196 мільярдів євро у фінансових трансакціях", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні оперативна група "Заморозити та вилучити" проведе в Брюсселі чергову зустріч із запрошенням представників США й України, щоб погодити подальші заходи міжнародної співпраці між правоохоронними органами, залученими до імплементації санкцій проти Росії.

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Єврокомісія створила оперативну групу "Заморозити та вилучити" у березні 2022 року для покращення координації між країнами ЄС, а також з його міжнародними партнерами в імплементації санкцій проти російських і білоруських компаній та осіб. Наступна зустріч цієї структури відбудеться 22 квітня.