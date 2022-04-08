Ворог готується до масованого наступу, обстріли населених пунктів на лінії розмежування на Донеччині відбуваються цілодобово, - Кириленко
Про це заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко під час онлайн-брифінгу в п'ятницю у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Евакуація відбувається з Авдіївки, Вугледара, Мар'їнки, Курахового, - зі всіх населених пунктів вздовж лінії розмежування. Обстріли йдуть фактично цілодобово. Особливо Авдіївка та Вугледар. Ворог готується до масованої ескалації та масованих наступів", - сказав Кириленко.
Відповідаючи на запитання про те, чи є можливість доставки гуманітарної допомоги населенню, Кириленко сказав: "Гуманітарна допомога доставляється... Ворог, на жаль, має можливість бачити це та розуміти, де це буде", - сказав голова ОВА, нагадавши, що в Вугледарі російські війська обстріляли із мінометів пункт роздачі гуманітарної допомоги.
"Вони обстрілюють все: всю цивільну інфраструктуру, критичну інфраструктуру, критичну медичну інфраструктуру... Хто б як не сприймав мої заклики про те, що необхідно виїжджати, - ворог не зупиниться ні перед чим... Вони переходять до таких засобів, як крилаті ракети, авіація - виключно застосування проти місцевого мирного населення", - підсумував голова ОВА.