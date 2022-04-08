Ворог готується до масованого наступу, обстріли населених пунктів на лінії розмежування на Донеччині відбуваються цілодобово, - Кириленко

Російські війська постійно обстрілюють населені пункти Донецької області, які розташовані на лінії розмежування, особливо Авдіївку та Вугледар, ворог готується до ескалації та масованого наступу

Про це заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко під час онлайн-брифінгу в п'ятницю у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Евакуація відбувається з Авдіївки, Вугледара, Мар'їнки, Курахового, - зі всіх населених пунктів вздовж лінії розмежування. Обстріли йдуть фактично цілодобово. Особливо Авдіївка та Вугледар. Ворог готується до масованої ескалації та масованих наступів", - сказав Кириленко.

Відповідаючи на запитання про те, чи є можливість доставки гуманітарної допомоги населенню, Кириленко сказав: "Гуманітарна допомога доставляється... Ворог, на жаль, має можливість бачити це та розуміти, де це буде", - сказав голова ОВА, нагадавши, що в Вугледарі російські війська обстріляли із мінометів пункт роздачі гуманітарної допомоги.

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"Вони обстрілюють все: всю цивільну інфраструктуру, критичну інфраструктуру, критичну медичну інфраструктуру... Хто б як не сприймав мої заклики про те, що необхідно виїжджати, - ворог не зупиниться ні перед чим... Вони переходять до таких засобів, як крилаті ракети, авіація - виключно застосування проти місцевого мирного населення", - підсумував голова ОВА.