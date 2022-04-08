Бурба звинуватив Арестовича у брехні щодо свого перебування в Дубаї

Ексначальник Головного управління розвідки Василь Бурба відповів на звинувачення в тому, що його немає в Україні, раднику ОП Олексієві Арестовичу.

Як передає Цензор.НЕТ, Бурба в коментарі "Українській правді" відповів на озвучене Арестовичем у програмі "Антиподи" звинувачення в тому, що він у Дубаї і що нібито у нього там штаб-квартира.

"Від 24 лютого захищаю свою Батьківщину зі зброєю в руках", - заявив Бурба.

"Зараз у складі окремого зведеного загону виконую завдання за призначенням. І ніколи я не писав би про це публічно, якби мене не змусили обставини та брехня "різних радників", - наголосив він.

Фото Бурби, надане УП

"На жаль, маємо втрати у підрозділі (два 200 та чотири 300)", - додав Бурба.

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