На Дніпропетровщині затримано священика УПЦ московського патріархату, який співпрацював з країною-агресором, - прокуратура

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру настоятелю храму однієї з єпархій Української православної церкви московського патріархату на Дніпропетровщині за фактом пособництва у плануванні, розв'язуванні та веденні агресивної війни та дій, спрямованих на розпалювання національної та релігійної ворожнечі та ненависті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Дніпропетровській обласній прокуратурі.



Слідство встановило, що починаючи з 24 лютого 2022 року, після вторгнення збройних сил Російської Федерації на територію України, священнослужитель під час молитовних богослужінь перед своєю паствою та відвідувачів підтримував позицію Патріарха російської православної церкви Кирила та дії окупаційної влади РФ, виправдовував військове вторгнення агресора щодо нашої держави.

"Також настоятель храму надавав вказівки прихожанам щодо надання допомоги збройним силам РФ. Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного виявлено та вилучено комп’ютерну техніку та документацію підтримки агресора", - йдеться у повідомленні.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом СБУ у Дніпропетровській області.

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