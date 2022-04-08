Bosch не планує повністю згортати бізнес у Росії

Німецький виробник електромеханічної індустріальної та побутової техніки Bosch поки не планує повністю виходити із РФ.

Про це в інтерв'ю Handelsblatt заявив глава компанії Штефан Хартунг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.

"Поки що здійснюється важлива для постачання нормального населення діяльність, яка не підпадає під санкції. Ми не хочемо її припиняти без законної підстави", - сказав він.

За його словами, Bosch максимально підтримує санкції.

Водночас, за словами Хартунга, через санкції постачання товарів до Росії "значною мірою" паралізовані.

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"Більшість нашого бізнесу з російськими клієнтами і в Росії порушена, це стосується і локального виробництва. Варто очікувати і нових істотних обмежень роботи", - визнав глава Bosch.

Нагадаємо, німецький виробник електромеханічної індустріальної та побутової техніки Bosch заявив, що зупинив поставки побутової техніки з ЄС до РФ.

Компанія Bosch зупиняє два заводи з виробництва побутової техніки в Санкт-Петербурзі через відсутність поставок з ЄС.